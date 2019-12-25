Ко Дню знаний в Ленобласти введены к эксплуатацию 3 школы и 4 детских сада

Еще 3 учреждения поставлены на кадастровый учет.

До конца 2020 года в Ленинградской области планируют открыть 3 новых школы и 4 новых детских сада. Все здания введены в эксплуатацию. Об этом сообщило Управления регионального Росреестра.

Так, на кадастровый учет еще до 1 сентября были поставлены учреждения поселке Новоселье Ломоносовского района, в Мурино и Буграх Всеволожского района. Детские сады планируется открыть в Мурино, Кудрово и в деревне Мистолово.

Ввести в эксплуатацию предстоит еще 3 здания – в деревне Большая Пустомержа Кингисеппского района, Шлиссельбурге Кировского района, поселке Новогорелово Ломоносовского района.

Ранее мы рассказали о том, что школа в Толмачево обрела новые спортивный зал и столовую.

Фото: Pixabay