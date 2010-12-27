Первый Инженерный мост открылся после капитального ремонта

С 15.00 по нему стартует автомобильное и пешеходное движение.

После капитального преображения в Петербурге открыли 1-й Инженерный мост. Торжественная церемония открытия прошла у реки Мойки в понедельник, 2 ноября.

На пролетах моста рабочие полностью заменили испорченное железо, облупившиеся участки ограждений покрыли новым слоем краски. Также на мосту устранили проблемы с гранитной облицовкой, вычистили ржавчину с декоративных элементов, вернули былой блеск так называемым торшерам. Совсем скоро по 1-му Инженерному мосту запустят автомобильное и пешеходное движение: отправиться по нему можно будет с 15.00.

"Мостотрест" отчитался об итогах периода навигации в 2019 году.

Фото: Piter.TV