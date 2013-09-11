После рейда в Петербурге закрыли 38 незаконных елочных базаров

За последние три дня в городе убрали 18 нелегальных елочных базаров.

В Петербурге закрыли 38 незаконных торговых точек живыми елками. Об этом 30 декабря, в четверг, сообщили в пресс-службе Смольного.

За последние три дня в городе убрали 18 нелегальных елочных базаров. Они были расположены на улицах Маршала Захарова и Ленсовета, на Заневском проспекте, Пулковской и Варшавской улицах, а также у станции метро "Старая Деревня".

Кроме этого, на шоссе Революции, у станции метро "Академическая", на улице Орджоникидзе, на Гражданском и Ленинском проспектах также прошли рейды, где были закрыты незаконные точки продажи елок.

Напомним, что штрафы до 5 тыс. рублей для физических лиц, до 50 тыс. рублей – для индивидуального предпринимателя, до 200 тыс. рублей – для юридических лиц.

Ранее у пяти станций метро Петербурга снесли более 10 незаконных торговых точек. Рейд проходил в Невском, Калининском и Московском районах.

Фото: пресс-служба Смольного

