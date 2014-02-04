После проверки овощебазы на Софийской задержаны более 130 человек

Нарушителей привлекут к административной ответственности. Где именно проведут следующие рейды не уточняется.

Во Фрунзенском районе Петербурга состоялся профилактический рейд на территории овощебаз на Софийской улице. В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что задержаны более 130 человек, все они являются трудовыми мигрантами.

О проведении рейда стало известно в субботу, 27 ноября. В профилактическом рейде приняли участие 170 полицейских на автомобилях и автозаках. В участок доставлены все, кто допустил нарушения. Так, например, 50 человек привлекут к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Ещё 47 человек ответят по статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином правила въезда либо режима пребывания в РФ".

Где именно проведут следующие рейды не уточняется.

Ранее мы сообщили, что полицейские задержали наркодилера в Колпино.

Фото: Piter.TV