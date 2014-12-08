Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, хранение и распространение наркотиков, а также управление транспортом в состоянии опьянения.

В пятницу, 26 ноября, полицейские задержали наркодилера в Колпино и закрыли его Telegram-магазин. Электронную торговую точку ликвидировали. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В оперативно-розыскном мероприятии "Проверочная закупка" участвовал мужчина, которому наркодилер продал 0,47 грамма метадона. В этот же день полицейские выехали по месту проживания преступника. Там у него обнаружили три свертка, упакованные в изоляционную ленту желтого цвета и смартфон "Honor". В телефоне полицейские нашли координаты расположения пяти тайников-закладок. Найденные вещества отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических веществ. Задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, мошенничество, хранение и распространение наркотиков, а также управление транспортом в состоянии опьянения.

Ранее мы сообщили, что на улице Маршала Казакова преступник угнал автомобиль у пенсионерки.

Фото: Piter.TV