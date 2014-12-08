На улице Маршала Казакова преступник угнал автомобиль у пенсионерки

Автомобиль был припаркован недалеко от дома 82 по улице Маршала Казакова. Информация передана сотрудникам ППСП, ГИБДД и ОВО.

В Кировском районе у пенсионерки угнали автомобиль. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Об инциденте стало известно 26 ноября в 10:59. В ДЧ ГУ МВД по номеру "112" обратилась 59-летняя женщина. Она рассказала, что в период с 17:30 25 ноября до 11:00 26 ноября злоумышленники угнали у неё автомобиль марки Тойота Рав 4 синего цвета. Он был припаркован недалеко от дома 82 по улице Маршала Казакова.Стоимость машины составляет 2 миллиона 269 тысяч рублей. Транспортное средство было застраховано по ОСАГО в компании "Росгосстрах".

Информация передана сотрудникам ППСП, ГИБДД и ОВО. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Красносельском районе Петербурга похищен автомобиль за 2 миллиона рублей.

Фото: Piter.TV