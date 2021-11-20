После проверки овощебазы на Софийской в полицейский участок попали более 70 человек

Кроме того, стражи порядка обнаружили машину, которая была объявлена в розыск.

Правоохранители задержали 78 нелегальных мигранта при проверке овощебазы в Купчино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в субботу, 20 ноября.

В результате профилактического рейда по складу на Софийской улице в полицейский участок доставили свыше 70 человек. В отношении 73 иностранных граждан были составлены административные протоколы из-за нарушения миграционного законодательства. В проверке приняли участие 220 сотрудников МВД.

Кроме того, стражи порядка обнаружили машину, которая была объявлена в розыск. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге мигрант по имени Али мог изнасиловать воспитанницу детского дома.

Фото: Piter.tv