В Петербурге мигрант по имени Али мог изнасиловать воспитанницу детского дома

По словам пострадавшей, молодой человек надругался над ней в квартире на проспекте Культуры.

Сотрудники полиции задержала уроженца Азербайджана, который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки из детского дома. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября. Около четырех часов дня 18-летн ий юноша запер школьницу в квартире и начал заставлять ее раздеваться, угрожая ножом. Затем злоумышленник совершил сексуальные действия в отношении своей жертвы.

О случившемся стражам порядка рассказал воспитатель детского дома. "По горячим следам" мигранта молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что стражи порядка задержали маляра, который подозревается в надругательствах над девочкой.

Фото: Pexels