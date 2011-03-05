Стражи порядка задержали маляра, который подозревается в надругательствах над девочкой

Решается возбуждении уголовного дела.

Сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мать девочки обратилась к участковому и рассказала, что инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября. Стражи порядка задержали злоумышленника. На данный момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что рэпера Yung Trappa задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании.

Фото: Pexels