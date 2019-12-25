После приговора фигурантам дела "Сети*" в Петербурге задержали около 30 человек

Собравшиеся выкрикивали "Позор" в связи с приговором.

После приговора фигурантам дела "Сети*" (запрещена в России) в Санкт-Петербурге задержали около 30 человек. Они пришли к зданию суда, чтобы поддержать подсудимых.

Собравшиеся выкрикивали "Позор" в связи с приговором, а также играли на барабанах и пели под гитару песни. Среди задержанных была член ОНК в Петербурге Яна Теплицкая, а также жена подсудимого Юлиана Бояршинова Яна Сахипова. Её задержали с применением силы, повалили на землю.

Ранее мы писали, что первый Западный окружной военный суд стал местом для оглашения приговора в отношении Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. 22 июня стало известно, что по решению 2-ого Западного окружного военного суда фигуранты "дела Сети"* признаны виновными по статье о терроризме. Филинкову получил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Бояршинов – 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.