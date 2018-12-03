После предписания выборгской администрации "Водоканал" оградил зону ЧП с участием школьника

Канал Piter.TV узнал подробности происшествия на улице Приморской. Свои комментарии по актуальной теме нам предоставили администрация Выборгского района, "Леноблводоканал" и очевидцы "спасательной операции".

В Выборге продолжают обсуждать инцидент с мальчиком, который провалился в размытый грунт на Приморской улице рядом с домом № 56. Канал Piter.TV пообщался с очевидцами этого происшествия, а также с представителями местной администрации и областного "Водоканала". Напомним, что именно специалисты "Леноблводоканала" проводили работы рядом с многоквартирным домом на Приморской улице. После них участок земли во дворе превратился в небольшое болотце, куда и залез ребенок. Вот как описывают этот случай представители регионального ведомства.

21 марта 2019г. по адресу г.Выборг, ул. Приморская, д. 56 ГУП "Леноблводоканал" проводились аварийные работы по устранению вытекания из-под земли на водоводе холодного водоснабжения, диаметром 150мм на участке, расположенном в зеленой зоне, не предназначенной для перемещения пешеходов. По завершении работ грунт был засыпан выше уровня земли с учетом последующей усадки. В связи с таянием снега повсеместно происходит размытие грунта (в т.ч. на участках проводимых работ и на близлежащих территориях). 8-летний мальчик, находящийся на улице без присмотра взрослых, провалился по колено в размытый грунт на участке, расположенном вне места аварии за пределами охранной зоны водовода ГУП "Леноблводоканала". Пресс-служба "Леноблводоканала"

Сразу после инцидента администрация Выборгского района направила в "Водоканал" предписание - установить ограждение вокруг опасной территории. Об этом Piter.TV рассказали в отделе благоустройства Выборгского района.

В адрес ГУП "Леноблводоканал" направлена претензия с указанием выявленных фактов, требованиям принять неотложные меры к исправлению сложившейся ситуации и не допустить подобные случаи в дальнейшем. Сотрудники администрации выехали на место, осмотрели место производства работ. Обратная засыпка котлована была произведена старым водонасыщенным грунтом, не выставлены ограждения., что привело к возможности провала в водонасыщенный грунт. отдел благоустройства администрации Выборгского района

После предписания администрации Выборгского района областной "Водоканал" принял необходимые меры. По состоянию на 18.30 21 марта 2019 года силами сотрудников ГУП "Леноблводоканал" было установлено ограждение и натянута сигнальная лента. Мы публикуем фото-подтверждение этого факта.

Тем временем состояние здоровья ребенка не вызывает опасений у его родных и медиков. Более того, у соседей и спасателей возникли вопросы относительно поведения мальчишки.

Ребенок, судя по всему, не случайно провалился. рабочие говорят, он крутился у места производства работ пока шли работы. Зачем он полез в болото - оно выглядело не очень привлекательно и безопасно. Даже спасатели не поняли, почему он не мог сам встать. Зачем он туда полез - не понял никто. Даже родители не смогли дать толковых разъяснений, когда мальчика уже спасли. очевидец происшествия

Отметим, что выборгская история уже стала федеральной новостью. Стоит признать, что некоторые СМИ несколько преувеличили масштаб происшествия. Так, из громких заголовков следовало, что мальчик целиком утонул в грязи, или же, что болото засосало его с головой. При этом на фотографиях из двора на Приморской можно увидеть, что положение ребенка не угрожало его жизни.

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