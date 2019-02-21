Школьник из Селезнево выдумал историю с высадкой из автобуса, чтобы скрыть от матери свои похождения

То, что у ребенка не было никакого конфликта с водителем, показали кадры с внутреннего видеорегистратора автобуса.

Неделю назад СМИ и соцсети Выборгского района активно обсуждали тревожную новость. Жительница поселка Селезнево распространила в Интернете информацию о ЧП, в которое якобы попал ее 8-летний ребенок. По версии молодой матери, его высадили на мороз из автобуса по непонятным причинам. Общественное мнение тут же обрушилось на водителей автопарка. Мол, им не понравился проездной ребенка. Тут же всплыли новые "подробности": якобы мальчику пришлось ждать на улице следующего автобуса целых 40 минут, и он очень замерз.

Представители перевозчика провели собственное расследование, изучили записи с камер видеорегистратора внутри автобуса и фактически уличили школьника во лжи. Они пригласили женщину с ребенком на встречу, где выслушали ее версию произошедшего, а затем продемонстрировали кадры с камер видеонаблюдения.

Женщина уверяла нас, что мальчик сел в автобус в районе 12-13 часов. И водитель тут же встал со своего места, подошел к ребенку и высадил на улицу. После этого до дома малыш добрался лишь к 15 часам. Якобы у него в 12.10 закончились уроки, он мог еще поесть какое-то время, а затем сесть в автобус и приехать домой. Но к положеному времени не приехал. Посмотрели камеры, и все оказалось совсем не так. В указанный промежуток времени ребенка там вообще не было. Потом стали изучать другое время. Увидели, что мальчик пришел на остановку в 13.45 - и только тогда сел в автобус. Он хорошо различим на записи по яркой синей куртке. Через 15 минут примерно он спокойно вышел вместе с людьми на своей остановке в Селезнево. И еще где-то час проходил - дома его увидели лишь в 15 часов. представитель компании-перевозчика

Мальчик спокойно садится в автобус

Получается, что ребенок сел на автобус на час позже, чем предполагала мать. В компании считают, что он решил задержаться после уроков - погулять с друзьями или баловался в одиночестве. А чтобы объяснить поздний приезд выдумал версию о злом дяде-водителе. Главное, на записях четко видно, что ребенок доехал до родной остановки и никак не контактировал с водителем. Тем более, его никто не выгонял на улицу в мороз.

Там еще интересная история. Эта женщина на встрече пожаловалась, что мы дважды точно так же высаживали ее старшего сына. И он тоже опаздывал домой на приличное время, объясняя опоздание конфликтом с водителем. Дополнительная проверка не подтвердила и эти факты. Высока вероятность, что старший сын просто придумал ловкий способ оправдания долгих прогулок, а младший у него подхватил. Самое важное в этой истории - что после ряда резонансных случаев в других городах, на каждой планерке мы говорим водителям НИКОГДА не высаживать детей и вести с ними себя максимально вежливо. Да им и нет смысла высаживать ребят - у наших водителей выручка не зависит от числа перевезенных пассажиров. Местных школьников они хорошо знают, те заходят по дневнику и даже по портфелю вместо проездного. представитель компании-перевозчика

Мальчик едет в гуще людей, его никто не трогает

По словам нашего собеседника, в ходе встречи женщина принесла перевозчику извинения и пообещала дать официальное опровержение в Сети. Тем более, что компания и сам водитель попали под прессинг общественности - шоферу пришлось выслушивать обвинение от знакомых и малознакомых людей. Однако через неделю после встречи никакого опровержения в Сети не появилось.

Мальчик выходит в 13.58

В распоряжении Piter.TV есть кадры, которые подтверждают - мальчик сел в автобус в 13.46, а вышел из него в Селезнево через 14 минут. Его можно заметить в левом верхнем углу экрана: ребенок одет в синюю куртку и черную шапку. Где пропадал мальчик за час до этого и целый час после приезда в Селезнево - большой вопрос. Ведь вряд ли в поселке Селезнево есть расстояния, которые нельзя покрыть за 60 минут.

Видео: Piter.TV