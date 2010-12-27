После пожара в Сестрорецке спасатели нашли винтовки, гранаты, пистолеты

После пожара в Сестрорецке спасатели нашли тайный склад боеприпасов. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
На Приморском шоссе, 320 (на территории Сестрорецкого лодочного кооператива "Разлив") арендовался гараж, в котором, как выяснилось, хранились боеприпасы. В нем были порох, патроны, карабин, винтовка, пистолет-пулемет Шпагина, гранаты и многое другое.
По месту жительства подозреваемого также нашли деактивированный пистолет-пулемет Шпагина, корпус минометной мины и гранаты.
При въезде на ПМЭФ у главы московской компании изъяли патроны.
Фото: Pixabay.
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