После пожара в Сестрорецке спасатели нашли винтовки, гранаты, пистолеты

Такой склад боеприпасов был обнаружен во время пожара в гараже.

После пожара в Сестрорецке спасатели нашли тайный склад боеприпасов. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

На Приморском шоссе, 320 (на территории Сестрорецкого лодочного кооператива "Разлив") арендовался гараж, в котором, как выяснилось, хранились боеприпасы. В нем были порох, патроны, карабин, винтовка, пистолет-пулемет Шпагина, гранаты и многое другое.

По месту жительства подозреваемого также нашли деактивированный пистолет-пулемет Шпагина, корпус минометной мины и гранаты.

При въезде на ПМЭФ у главы московской компании изъяли патроны.

Фото: Pixabay.​​​​​​​