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После пожара в Сестрорецке спасатели нашли винтовки, гранаты, пистолеты
Сегодня, 9:47
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nastya960

После пожара в Сестрорецке спасатели нашли винтовки, гранаты, пистолеты

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Такой склад боеприпасов был обнаружен во время пожара в гараже.

После пожара в Сестрорецке спасатели нашли тайный склад боеприпасов. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

На Приморском шоссе, 320 (на территории Сестрорецкого лодочного кооператива "Разлив") арендовался гараж, в котором, как выяснилось, хранились боеприпасы. В нем были порох, патроны, карабин, винтовка, пистолет-пулемет Шпагина, гранаты и многое другое.

По месту жительства подозреваемого также нашли деактивированный пистолет-пулемет Шпагина, корпус минометной мины и гранаты.

При въезде на ПМЭФ у главы московской компании изъяли патроны.
Фото: Pixabay.​​​​​​​

Теги: боеприпасы, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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