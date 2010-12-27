При въезде на ПМЭФ у главы московской компании изъяли патроны

В пятницу 7 июня в машине президента московской фирмы "Интерпроком" Леонида Алтухова было найдено 50 патронов, сообщил портал 78.ru. Он пытался провезти их на Петербургский экономический форум.
Боеприпасы обнаружили в багажнике Land Rover, на котором въезжал 55-летний глава IT-компании. Экспертиза установила, что они подходят к огнестрельному нарезному спортивно-охотничьему оружию, пистолетам, револьверам и ружьям калибра 5,6 мм (Белка, ТОЗ-8М), заводского производства. Патроны пригодны для стрельбы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Алтухов находится под подпиской о невыезде, его мотивы устанавливаются.
Фото: Pixabay.
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