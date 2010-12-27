Петербурженка оплатила долг в 600 тыс. рублей после визита судебных приставов

Женщине запретили выезжать за границу и сняли деньги с банковских счетов.

Петербурженка выплатила 600-тысячный долг после того, как к ней пришли судебные приставы, рассказала пресс-служба ведомства.

На должницу завели исполнительное производство, 43-летняя женщина не исполняла решение Невского районного суда о погашении кредиторской задолженности. Из-за этого судебным приставам пришлось ограничить выезд петербурженки за границу, взыскать денежные средства со счетов в банках, заработной платы, а также наложить запрет на регистрацию транспортного средства и доли в квартире. С банковских счетов нарушительницы списали 18 тыс. рублей в счет погашения долга.

Выплатить всю сумму и 42 тыс. рублей как исполнительский сбор женщина решилась после того, как судебные приставы посетили должницу и оставили требование о явке на прием. Исполнительное производство в отношении петербурженки было закрыто.

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