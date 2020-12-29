После поножовщины на Перекопской уроженец Узбекистана пытался сбежать

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали с ранами на груди и бедре.

Двое выходцев из Узбекистана устроили поножовщину в Адмиралтейском районе Северной столицы. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне доздно вечером в доме №1 на Перекопской улице между двумя молодыми людьми вспыхнула внезапная ссора, которая закончилась поножовщиной. Пострадавшего оппонента в тяжелом состоянии госпитализировали с ранами на груди и бедре. Из-за чего произошла ссора, неизвестно.

По данным источника, на следующий день нападавшего задержали на территории аэропорта "Пулково". После этого он был отправлен в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств происшествия. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv