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После поджога машины на Петергофском шоссе завели уголовное дело
Сегодня, 9:50
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nadezhda_sib

После поджога машины на Петергофском шоссе завели уголовное дело

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Злоумышленников было двое, они попали на камеры видеонаблюдения.

Полиция возбудила уголовное дело после поджога автомобилей на Петергофском шоссе ночью 9-го марта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел у дома №84, корпус 19. Полицейские установили, что загорелся "Киа Соул". Машина принадлежит женщине 1985-го года рождения. В результате пожара иномарка полностью выгорела, огонь частично перекинулся на соседний "Форд".

Как выяснилось, в 03:54 к "Киа" подошли двое неизвестных, после чего произошло возгорание. Уголовное дело возбуждено оп статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Злоумышленники разыскиваются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ревность могла стать причиной поджога автомобилей на Ленинском проспекте. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Елена Рюмина

Теги: поджог, пожар, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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