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После перепланировки в здании Дворцовой кухни в Красном Селе возбуждено уголовное дело

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Речь идет о ремонте в здании Дворцовой кухни великого князя Михаила Николаевича.

Уголовное дело после повреждения здания Дворцовой кухни великого князя Михаила Николаевича в Красном Селе возбуждено в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры 22 ноября.

В здании объекта культурного наследия проходит ремонт, осуществляются перепланировка помещений, разборка перегородок и напольного покрытия. Кроме того, на новые заменили системы отопления и оконные заполнения, что не согласовано с КГИОП. 

По материалам прокурорской проверки в связи с повреждением объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 243 УК РФ.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: красное село, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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