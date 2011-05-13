После перепланировки в здании Дворцовой кухни в Красном Селе возбуждено уголовное дело

Речь идет о ремонте в здании Дворцовой кухни великого князя Михаила Николаевича.

Уголовное дело после повреждения здания Дворцовой кухни великого князя Михаила Николаевича в Красном Селе возбуждено в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры 22 ноября.

В здании объекта культурного наследия проходит ремонт, осуществляются перепланировка помещений, разборка перегородок и напольного покрытия. Кроме того, на новые заменили системы отопления и оконные заполнения, что не согласовано с КГИОП.

По материалам прокурорской проверки в связи с повреждением объекта культурного наследия возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 243 УК РФ. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: на Стачек появился памятник блокадным милицейским.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга