Около 15% ресторанов Петербурга закроются после пандемии

Заведения лишились дохода и кадров.

Около 15% ресторанов Петербурга закроются после окончания пандемии коронавируса. Об этом заявил полномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов в эфире телеканала 78.

По словам Абросимова, многие заведения не готовы возвращаться к работе из-за проблем с кадрами, которых предприниматели уволили в разгар пандемии, и отсутствия средств. Места таких ресторанов и кафе займут более сильные игроки рынка. При этом фуд-корты пострадали больше всего во всем общепите: их оборот упал на 50%, поскольку мер поддержки фуд-корты не получили. Абросимов уточнил, что фуд-корты практически не имели дохода в период пандемии.

Ранее мы писали, что курьеров предлагают не пускать на фуд-корты.

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