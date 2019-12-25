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После падения с шестого этажа дома в Купчино скончалась 15-летняя девушка
Сегодня, 12:03
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После падения с шестого этажа дома в Купчино скончалась 15-летняя девушка

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От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

В пятницу, 13 августа, ближе к полуночи в полицию обратился прохожий, который увидел тело несовершеннолетней девушки у дома на Будапештской улице. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

На место приехали сотрудники полиции, которые установили, что 15-летняя девушка сорвалась из окна своей квартиры, расположенной на 6 этаже. От полученных травм девушка скончалась на месте. Другие обстоятельства неизвестны. 

Ранее мы сообщали о несовершеннолетнем подростке, сорвавшемся с большой высоты.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, падение с высоты, смерть
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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