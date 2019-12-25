После падения с шестого этажа дома в Купчино скончалась 15-летняя девушка

От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия.

В пятницу, 13 августа, ближе к полуночи в полицию обратился прохожий, который увидел тело несовершеннолетней девушки у дома на Будапештской улице. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

На место приехали сотрудники полиции, которые установили, что 15-летняя девушка сорвалась из окна своей квартиры, расположенной на 6 этаже. От полученных травм девушка скончалась на месте. Другие обстоятельства неизвестны.

Ранее мы сообщали о несовершеннолетнем подростке, сорвавшемся с большой высоты.

Фото: Piter.tv