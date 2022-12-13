После падения на льду в Петербурге скончались 2 человека

В полицию поступила информация о смерти в больнице 82-летнегожителя Адмиралтейского района.

В феврале после падения на льду в Северной столице скончались 2 пожилых человека. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию поступило сообщение о смерти 82-летнего петербуржца, проживавшего в Адмиралтейском районе. Пожилой мужчина был госпитализирован 27 января с Нарвской улицы. Ему диагностировали с тяжёлый ушиб и сдавливание мозга, закрытую черепно-мозговую травму и субдуральную гематому. Пациент скончался в больнице 25 февраля.

Кроме того, в пятницу, 24 февраля, спустя 3 дня после неудачного падения на льду скончался 53-летний мужчина. Он получил тяжёлые травмы головы и глаз.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка умерла от инфаркта после падения на льду в Петербурге.

Фото: Piter.TV