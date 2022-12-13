Пенсионерка умерла от инфаркта после падения на льду в Петербурге

Она рассказала, что часом ранее поскользнулась на льду у дома № 108 на Выборгском шоссе.

В Петербурге пенсионерка умерла после падения на гололеде. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 28 января 65-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Она рассказала, что часом ранее поскользнулась на льду у дома № 108 на Выборгском шоссе. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости и острый коронарный синдром (инфаркт). Она скончалась в 20:30 1 февраля.

Фото: Piter.tv

