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Пенсионерка умерла от инфаркта после падения на льду в Петербурге
Сегодня, 22:55
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Пенсионерка умерла от инфаркта после падения на льду в Петербурге

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Она рассказала, что часом ранее поскользнулась на льду у дома № 108 на Выборгском шоссе.

В Петербурге пенсионерка умерла после падения на гололеде. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 28 января 65-летнюю женщину госпитализировали в больницу. Она рассказала, что часом ранее поскользнулась на льду у дома № 108 на Выборгском шоссе. Медики диагностировали у пострадавшей закрытый перелом нижней трети правой бедренной кости и острый коронарный синдром (инфаркт). Она скончалась в 20:30 1 февраля.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гололёд, инфаркт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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