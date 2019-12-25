После отмены карантина волонтеры смогут бесплатно посещать Российский этнографический музей

В понедельник, 4 мая, сотрудники Российского этнографического музея рассказали о новых специальных привилегиях для волонтеров. Добровольцы, которые участвовали в программах по предотвращению коронавируса смогут посещать музей бесплатно до конца 2020 года.
"Российский этнографический музей выражает свою признательность и восхищение гражданским мужеством волонтеров России"
Рассказали в пресс-службе музея.
Работники музея также отметили, что в волонтерстве проявляется традиция взаимопомощи, которая с давних пор была распространена среди разных народов.
Ранее мы писали, что в День Победы в "Ленрезерве" пройдет онлайн-экскурсия.
Фото: Pixabay
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