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После отмены карантина волонтеры смогут бесплатно посещать Российский этнографический музей
Сегодня, 11:08
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Arinablinova

После отмены карантина волонтеры смогут бесплатно посещать Российский этнографический музей

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Акция будет действовать до конца 2020 года.

В понедельник, 4 мая, сотрудники Российского этнографического музея рассказали о новых специальных привилегиях для волонтеров. Добровольцы, которые участвовали в программах по предотвращению коронавируса смогут посещать музей бесплатно до конца 2020 года.

"Российский этнографический музей выражает свою признательность и восхищение гражданским мужеством волонтеров России"

Рассказали в пресс-службе музея.

Работники музея также отметили, что в волонтерстве проявляется традиция взаимопомощи, которая с давних пор была распространена среди разных народов.

Ранее мы писали, что в День Победы в "Ленрезерве" пройдет онлайн-экскурсия.

Фото: Pixabay

Теги: бонусы, волонтеры, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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