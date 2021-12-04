После ошибочного гола СКА в КХЛ объявили о технических изменениях

После ошибочно засчитанного гола в матче СКА — "Автомобилист" главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил о модернизации системы видеопросмотра. Об этом он сообщил в эфире "Матч ТВ".
Встреча прошла 13 октября и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Победная шайба, заброшенная Андреем Педаном, была признана взятием ворот, хотя на деле попала в сетку с внешней стороны. Ошибка видеосудьи привела к его пожизненному отстранению от работы.
Анисимов отметил, что инцидент признан единичным случаем, но лига проведет обновление технической базы, чтобы исключить подобные ошибки.
По данным лиги, это первый подобный эпизод в текущем сезоне КХЛ. В результате победы СКА прервал серию из пяти поражений, а "Автомобилист" потерпел первое поражение за семь матчей.
Ранее СКА объявил о переходе американского хоккеиста Гримальди.
Фото: Pxhere
