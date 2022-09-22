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После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек

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Алексей Кулемзин рассказал о погибших из-за ВСУ.

После обстрела крытого рынка в Донецке погибли не менее пяти человек. Соответствующей информацией в собственном Telegram-канале поделился мэр города Алексей Кулемзин. Он пояснил, что трагедия произошла из-за деятельности Вооруженных сил Украины. Также под огнем пострадал пассажирский автобус. Около транспортного средства очевидцы заметили как минимум одно тело.

По поступившей информации, в результате обстрела Крытого рынка в Ворошиловском районе много пострадавших - есть погибшие и раненые.

Алексей Кулемзин, глава Донецка

Напомним, что официальное представительство ДНР в СЦКК сообщило журналистам о том, что ВСУ выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центральному району города. Прилет боеприпаса произошел в здание администрации. 

Ранее 17 сентября мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ.

Фото и видео: Telegram / Baza
 

Теги: алексей кулемзин, всу, днр, донбасс, донецк, обстрел
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Происшествия,

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