Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с общественностью поделились местные жители и корреспонденты, которые находятся на месте событий. Журналисты отметили, что трагедия зафиксирована на территории Петровского района города. Сведения подтвердил мэр Алексей Кулемзин.
В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Анкетные данные уточняются.
Алексей Кулемзин, глава ДНР
Ранее официальное представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов уточнил, что за субботу ВСУ трижды обстреляли территории петровского района города Донецка. Атака велась при помощи снарядов с калибрами 152 и 155 миллиметров.
При обстреле ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области пострадала женщина.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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