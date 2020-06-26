Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Сведения о пострадавших уточняются.

Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с общественностью поделились местные жители и корреспонденты, которые находятся на месте событий. Журналисты отметили, что трагедия зафиксирована на территории Петровского района города. Сведения подтвердил мэр Алексей Кулемзин.

В результате обстрела Петровского района погиб мужчина. Анкетные данные уточняются. Алексей Кулемзин, глава ДНР

Ранее официальное представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов уточнил, что за субботу ВСУ трижды обстреляли территории петровского района города Донецка. Атака велась при помощи снарядов с калибрами 152 и 155 миллиметров.

При обстреле ВСУ села Красный Хутор в Белгородской области пострадала женщина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости