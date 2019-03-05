Работу городской системы оповещения отрегулировали после обращений петербуржцев

Первой пожаловалась молодая мама, малыша которой будили внезапные громкие объявления.

Петербургские власти скорректировали работу системы оповещения после нескольких обращений горожан по поводу громкости и частоты объявлений. Теперь

Петербурженка Дарья Красноярова посетовала на странице губернатора Александра Беглова "ВКонтакте", что слишком громкая и внезапная речь из уличных рупоров постоянно будит ее грудного ребенка. По словам девушки, один из громкоговорителей находится прямо возле ее дома и может включиться как раз в те моменты, когда малыш спит. Дарья попросила власти уменьшить громкость объявлений и определиться со временем обращений, чтобы подстроиться под них..

На просьбу петербурженки отреагировали в комитете по информатизации и связи и пообещали, что теперь сообщения будут звучать через день и часом позже обычного – в 11.10 и в 15.10. Также в комитете попросили с пониманием отнестись к тому, что город запускает громкие обращения.

Ранее жителей Петербурга и Ленобласти предупредили о мошенниках, торгующих "лекарствами" от коронавируса.

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