Местные жители давно просили пересмотреть ограничение автомобильного проекта по благоустроенной территории.

После обращений граждан, оконечность Смоляного мыса открыли для автомобилистов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Данный вопрос был вынесен районной администрацией на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения. В результате совместной работы с общественным советом при УМВД России по Выборгскому району Ленобласти и представителями ОГИБДД был вынесен вердикт – дислоцировать знаки, запрещающие проезд на оконечность Смоляного мыса.

Это не значит, что вопрос окончательно закрыт и снят с обсуждения. Планируется, что на благоустроенной территории регулярно будет проводится мониторинг дорожно-транспортной ситуации автомобильного движения.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти