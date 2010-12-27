Стало известно, как будут работать магазины в Финляндии в католическое Рождество

В праздничные дни в Финляндии не работает большинство магазинов. Также многие ритейлеры в Сочельник сокращают себе рабочие часы.

Piter.TV поинтересовался для жителей Выборга, как будут работать магазины в Финляндии в католическое Рождество.

Во вторник, 24 декабря большинство магазинов будет работать 15:00, некоторые из них до 12:00, а какие-то и вовсе уже закроются. На следующий день, 25 декабря, закрыты практически все магазины. Исключение составляют некоторые пригородные ритейлеры и маленькие магазины, такие как Alepa. Отметим, что магазины, расположенные недалеко от границы, работают зачастую по своему графику.

Так как наш магазин ориентирован в основном на туристов из России, то двери его будут открыты и 24 и 25 декабря, но только до 17:00. – рассказали нашему корреспонденту в Disas Fish в Nijamaa.

Напомним, что католическое Рождество отмечается во всем мире 25 декабря, соответственно Сочельник – 24 декабря. Вероятнее всего, пробки на границе будут не слишком большие.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге акция по раздельному сбору мусора переносится на последнее воскресенье декабря.

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