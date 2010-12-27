В Выборге акция по раздельному сбору мусора переносится на последнее воскресенье декабря

Из-за переноса выходных, мероприятие состоится в воскресенье, 29 декабря.

В Выборге акция по раздельному сбору мусора переносится на последнее воскресенье месяца. Корреспондет Piter.TV выяснил, когда жители Выборга смогут поучаствовать в мероприятии.

Ежемесячно в городе Выборге в последнюю субботу месяца в Прогонном сквере проходит акция по раздельному сбору мусора.

Из-за переноса выходного дня в Ленобласти с 28 декабря на 31 декабря, нам пришлось перенести Раздельный сбор. - сообщили Piter.TV волонтеры движения

Напомним, что акция начнется в 12.00 и продлится до 14.00 в сквере на улице Красноармейская 18. Сдать во ВторСбор можно: тетра-пак, металл, тарное стекло, пластик с маркировками 1, 2, 4, 5 и 6 (все сортируется отдельно), пакеты, диски, зубные щетки, станки бритвенные одноразовые и пластиковые карты.



Волонтеры в очередной раз напоминают жителям города, что вторсырье необходимо заранее рассортировать дома, нельзя приносить и просто оставлять отходы своей жизнедеятельности в надежде, что кто-то рассортирует все за вас. Такие пакеты отправляются в ближайшую помойку.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что администрация Выборгского района поздравила с 75-летием школу №7.

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