  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборге акция по раздельному сбору мусора переносится на последнее воскресенье декабря
Сегодня, 13:42
41
RipeHarvest

В Выборге акция по раздельному сбору мусора переносится на последнее воскресенье декабря

0 0

Из-за переноса выходных, мероприятие состоится в воскресенье, 29 декабря.

В Выборге акция по раздельному сбору мусора переносится на последнее воскресенье месяца. Корреспондет Piter.TV выяснил, когда жители Выборга смогут поучаствовать в мероприятии. 

Ежемесячно в городе Выборге в последнюю субботу месяца в Прогонном сквере проходит акция по раздельному сбору мусора.

Из-за переноса выходного дня в Ленобласти с 28 декабря на 31 декабря, нам пришлось перенести Раздельный сбор.

- сообщили Piter.TV волонтеры движения

Напомним, что акция начнется в 12.00 и продлится до 14.00 в сквере на улице Красноармейская 18. Сдать во ВторСбор можно: тетра-пак, металл, тарное стекло, пластик с маркировками 1, 2, 4, 5 и 6 (все сортируется отдельно), пакеты, диски, зубные щетки, станки бритвенные одноразовые и пластиковые карты.

Волонтеры в очередной раз напоминают жителям города, что вторсырье необходимо заранее рассортировать дома, нельзя приносить и просто оставлять отходы своей жизнедеятельности в надежде, что кто-то рассортирует все за вас. Такие пакеты отправляются в ближайшую помойку.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что администрация Выборгского района поздравила с 75-летием школу №7.

Фото: pixabay.com

Теги: волонтеры, новости выборга, новости ленобласти, раздельный сбор мусора
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии