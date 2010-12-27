Педагоги, ветераны учебного заведения и учащиеся получили поздравления от выпускников школ, руководителей образовательных учреждений Выборгского района, представителей районной администрации, совета депутатов и других.

Администрация Выборгского района поздравила с 75-летием школу №7. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

С торжественной речью выступил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин:

Стараниями нескольких поколений педагогов в школе сложилась эффективная система подготовки учеников. Школа №7 – первооткрыватель профильного обучения в нашем районе, победитель приоритетного национального проекта "Образование", один из лидеров кадетского движения. Все это стало возможным благодаря профессиональному коллективу, грамотному руководству образовательным процессом, самоотдаче и созидательному труду каждого из вас.

Затем выступил заместитель главы районной администрации Николай Шишкин. Он подчеркнул, что директор школы, заслуженный учитель и отличник народного просвещения Людмила Митина создает благоприятные условия не только для школьников, но и для подрастающего поколения Выборгского района.

После торжественной церемонии и вручения наград состоялся концерт, в котором приняли участие школьники, занимающиеся в различных творческих коллективах города.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге у автовокзала организуют крытый остановочный пункт.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти