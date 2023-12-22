После обращений горожан в Красном Селе синхронизируют расписание автобусов и электропоездов

Речь идет об автобусах №№144, 146, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 477, 547.

После обращения жителей Красного Села к губернатору Александру Беглову во "ВКонтакте", по его поручению, для улучшения транспортного обслуживания пассажиров, пользующихся тактовыми электричками с Балтийского вокзала, скорректируют 9 автобусных маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Речь идет об автобусах №№144, 146, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 477, 547. Они будут работать с учетом прибытия и отправления пригородных электропоездов. Подробнее с расписанием можно ознакомиться в tg-канале ведомства.

Кроме того, отмечается, что с 26 января изменилась трасса автобусов №№149А и 442А, что было сделано также для синхронизации работы электричек и наземного общественного транспорта.

Ранее на Piter.TV: на Московском проспекте меняются маршруты движения общественного транспорта.

Фото: Piter.TV