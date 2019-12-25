После обнимашек с бомбилой пьяный петербуржец лишился телефона и кредитницы

С банковских карт потерпевшего списали примерно 160 тысяч рублей.

В воскресенье, 17 мая, в полицию Петербурга обратился уроженец Сахалинской области, проживающий в Петербурге, и заявил об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, 16 мая в половину пятого утра на пересечении проспекта Стачек и улицы Швецова он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил машину и попросил довезти его до Васильевского острова. По дороге пассажир уснул, через некоторое время его разбудили и сообщили, что приехали. Заявитель вышел из машины, также вышли двое мужчин, которые в ней сидели. Они несколько раз обняли свою жертву, а после чего уехали.

Осмотревшись, мужчина понял, что находится в Пулково. Житель Петербурга решил позвонить знакомым, но не смог этого сделать, поскольку телефон за 27 тысяч рублей пропал из кармана. Вместе с ним исчезла кредитница с двумя банковскими картами. Позже с них списали примерно 160 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка. Грабителей ищет полиция.

Ранее мы писали, что полиция задержала преступников, которые ограбили женщин в Буферном парке.

Фото: pixabay.com