После обыска на посту ДПС на "Скандинавии" задержаны двое сотрудников ГИБДД

Двоих сотрудников ведомства подозревают в причастности к уголовным делам.

На трассе "Скандинавия" задержаны два сотрудника ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщили в 47news. Издание заметило, что это произошло после обысков на посту 131-го км трассы "Скандинавия". Мероприятия прошли и в квартирах предполагаемых преступников. Сейчас представители полиции доставлены в Следственный комитет Ленобласти. Он расположен на Вознесенском проспекте в Петербурге.

Издание отмечает, что задержание может касаться 39-летнего заместителя начальника второго отдела ГИБДД Михаила Александрова. Он руководил всей ДПС. Мужчину подозревают в трех эпизодах, связанных со взяточничеством в особо крупном размере. Уголовные дела возбуждены еще летом. Тогда следователи задержали 35-летнего замкомандира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева. Ранее он подчинялся Александрову. Последнего могут подозревать в "опеке" бизнеса по песчаным карьерам. За свою помощь чиновник мог получать денежное вознаграждение.

Ранее Piter.tv писал о том, что обновленный участок трассы "Сортавала" открыли на границе Ленобласти и Карелии.

Фото: Piter.tv

