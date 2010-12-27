  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После обыска на посту ДПС на "Скандинавии" задержаны двое сотрудников ГИБДД
Сегодня, 6:21
69
lesjasap

После обыска на посту ДПС на "Скандинавии" задержаны двое сотрудников ГИБДД

0 0

Двоих сотрудников ведомства подозревают в причастности к уголовным делам.

На трассе "Скандинавия" задержаны два сотрудника ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщили в 47news. Издание заметило, что это произошло после обысков на посту 131-го км трассы "Скандинавия". Мероприятия прошли и в квартирах предполагаемых преступников. Сейчас представители полиции доставлены в Следственный комитет Ленобласти. Он расположен на Вознесенском проспекте в Петербурге.

Издание отмечает, что задержание может касаться 39-летнего заместителя начальника второго отдела ГИБДД Михаила Александрова. Он руководил всей ДПС. Мужчину подозревают в трех эпизодах, связанных со взяточничеством в особо крупном размере. Уголовные дела возбуждены еще летом. Тогда следователи задержали 35-летнего замкомандира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева. Ранее он подчинялся Александрову. Последнего могут подозревать в "опеке" бизнеса по песчаным карьерам. За свою помощь чиновник мог получать денежное вознаграждение.

Ранее Piter.tv писал о том, что обновленный участок трассы "Сортавала" открыли на границе Ленобласти и Карелии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гибдд, дпс, обыски, скандинавия
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии