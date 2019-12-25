После ночного рейда на улице Жуковского в Петербурге закрыли и опечатали бар

В трех клубах изъяли спиртное.

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в Петербурге прошел профилактического рейда полиции по барам города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Рейд прошел в четырех заведениях на улицах Ломоносова, Рубинштейна и Жуковского. Практически все бары работали ночью и нарушали административное законодательство в сфере реализации алкоголя.

После соответствующего рейда правоохранители закрыли бар Al Capone на улице Жуковского, 7-9. Как оказалось, заведение игнорировало ограничительные меры во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров раскритиковал Смольный за новогодние запреты. Певец заявил, что вирус не смотрит в календарь и не приходит только в выходные и праздники.

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