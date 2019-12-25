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После ночного рейда на улице Жуковского в Петербурге закрыли и опечатали бар
Сегодня, 9:40
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IRINA_CHALKINA

После ночного рейда на улице Жуковского в Петербурге закрыли и опечатали бар

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В трех клубах изъяли спиртное.

В ночь на воскресенье, 6 декабря, в Петербурге прошел профилактического рейда полиции по барам города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Северной столице и Ленинградской области.

Рейд прошел в четырех заведениях на улицах Ломоносова, Рубинштейна и Жуковского. Практически все бары работали ночью и нарушали административное законодательство в сфере реализации алкоголя.

После соответствующего рейда правоохранители закрыли бар Al Capone на улице Жуковского, 7-9. Как оказалось, заведение игнорировало ограничительные меры во время пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что Шнуров раскритиковал Смольный за новогодние запреты. Певец заявил, что вирус не смотрит в календарь и не приходит только в выходные и праздники. 

Фото: pixabay

Теги: бары петербурга, ночной рейд по барам, ограничительные меры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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