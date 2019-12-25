В ночном ДТП на площади Победы пострадали две женщины

Автоледи не справилась с управлением и влетела в бордюр.

В ночь на 26 августа в Московском районе Петербурга произошла авария. Как сообщил источник в экстренных службах, на площади Победы женщина за рулем Hyundai Solaris не справилась с управлением и врезалась в бордюр.

В результате аварии автоледи и ее пассажирке потребовалась помощь медиков. Их увезли в больницу.

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что четыре человека пострадали в ДТП с "Ладой Грантой" в Невском районе.

Фото: Piter.TV