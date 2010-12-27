Петербуржец лишился Mercedes-Benz после ночи с девушкой

Утром мужчина недосчитался ключей и документов на машину, исчезла и сама иномарка.

Во вторник, 24 сентября, в полицию Петербурга обратился 32-летний мужчина и заявил об угоне машины марки Mercedes-Benz. Об этом пишет "Фонтанка".

Потерпевший рассказал, что накануне познакомился с девушкой и провел с ней ночь. Утром он обнаружил пропажу ключей и документов на машину. Также исчезла сама иномарка. Автомобиль быль припаркован возле дома на Лабораторном проспекте. Его угнали в период с 4 утра до 09:25 24 сентября.

Mercedes-Benz нашли на пересечении проспекта Маршала Блюхера и Кушелевской дороги. Машину бросили после ДТП.

По факту случившегося проводится расследование. Угонщицу ищет полиция.

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Фото: pixabay.com