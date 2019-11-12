После неоплаты топлива на АЗС полиция задержала водителя BMW c подложными номерами и револьвером

Мужчина уже был судим за кражу.

После неоплаты топлива на заправке полиция задержала водителя BMW с подложными номерами и револьвером в салоне. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 33 по Оранжерейной улице в Пушкине 9 июня в 16:00 был остановлен BMW, водитель которого уехал с автозаправки, не оплатив бензин. За рулем иномарки находился 29-летний ранее судимый за кражу мужчина. Установив, что на иномарке установлены подложные номера, полицейские приступили к ее осмотру, в ходе которого обнаружили в багажнике револьвер с шестью патронами. Изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что изъятое оружие было изготовлено самодельным способом и пригодно для стрельбы.

В отношении водителя возбуждены сразу три уголовных дела: по статье 158 УК РФ (кража), статье 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства), статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Подозреваемый задержан.

Ещё один мужчина подозревается в краже забытой женской сумки в электричке "Ораниенбаум-1 – Санкт-Петербург".

Фото: unsplash (Artiom Vallat)