После массовой драки у "Галереи" задержали 18 человек

Ранее из-за конфликта получил ранение 19-летний молодой человек.

В субботу вечером, 21 марта, сотрудники полиции отправились на проверку в торгово-развлекательный центр "Галерея", расположенный рядом с Московским вокзалом. Именно там несколько дней назад произошла массовая драка.

Как сообщают "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, полицейские тщательно проверили все этажи центра, обращая внимание на посетителей, а именно мигрантов. В итоге в полицейский отдел для проверки документов и выяснения личности забрали 18 человек.

Ранее мы писали, что в Иваново задержали серийного вора - обольстителя.

Фото: pixabay