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После массовой драки у "Галереи" задержали 18 человек

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Ранее из-за конфликта получил ранение 19-летний молодой человек.

В субботу вечером, 21 марта, сотрудники полиции отправились на проверку в торгово-развлекательный центр "Галерея", расположенный рядом с Московским вокзалом. Именно там несколько дней назад произошла массовая драка.

Как сообщают "Невские новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, полицейские тщательно проверили все этажи центра, обращая внимание на посетителей, а именно мигрантов. В итоге в полицейский отдел для проверки документов и выяснения личности забрали 18 человек.

Ранее мы писали, что в Иваново задержали серийного вора - обольстителя.

Фото: pixabay

Теги: галерея, задержания, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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