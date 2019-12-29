В Иваново задержали серийного вора - обольстителя

Ивановские полицейские задержали вора - обольстителя.
Сотрудники полиции зафиксировали несколько краж, которых объединяло одно общее сходство. Жертвами становились одинокие женщины. Полиции удалось выяснить, что все эти женщины познакомились через интернет с одним и тем же мужчиной, который их просто очаровал и не вызывал никаких подозрений. Войдя в доверие мужчина крал у женщин золотые украшения, наличность и исчезал навсегда.
Сотрудники полиции вычислили очередную жертву обольстители и задержали его на месте предполагаемого преступления. Вором оказался ранее судимый местный житель, который вышел на свободу только в ноябре 2019 года. Женщины отметили, что мужчина вел себя очень скромно, был очень обходителен и вообще не вызывал никаких подозрений.
Сейчас мужчина находится в СИЗО. На него заведено уголовное дело, сообщается МВД РФ по Ивановской области.
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Фото: МВД МЕДИА
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