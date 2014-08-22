В основном, задержанные работают на стройке.

После массовой драки на перекрестке Репищева и Вербной задержали шестерых из 45 человек, доставленных в полицию. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, этим же вечером в полицию обратился 33-летний мужчина, который рассказал, что его избили на автобусной остановке на Вербной улице.

После этого прошли дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. В квартире дома на Вербной улице задержали шестерых приезжих из Средней Азии, им было от 20 до 33 лет. Все из них работают на стройке. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по 213-й статье УК РФ (хулиганство).

В полицию поступило сообщение о массовой драке вечером 14 мая. По предварительной информации, в драке участвовали десятки человек нерусской национальности, в руках у участников были арматура и дубинки.

Прибывшие на место полицейские уже не обнаружили скопления людей. На кадрах, которые попали в распоряжение Piter.tv, видно, как мужчины дрались, однако причины массового конфликта были неизвестны.

Видео: Piter.tv