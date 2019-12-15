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После майских праздников с петербургских улиц убрали 1300 кубометров мусора
Сегодня, 15:21
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kraratau27

После майских праздников с петербургских улиц убрали 1300 кубометров мусора

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Для петербуржцев работает круглосуточная Дежурная служба комитета, в которую можно позвонить по вопросам уборки улиц и дорог по телефону: 314-60-13.

С 3 по 10 мая работники дорожных предприятий комитета по благоустройству города убрали с петербургских дорог и улиц порядка 1300 кубометров мусора, а также 2600 тонн смёта. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. 

Отмечается, что ежедневно в уборке дорог и улиц участвовали 980 работников, 500 спецмашин, около 290 дворников и 600 единиц техники. 

Напомним, что прошлая неделя в Северной столице выдалась пасмурной и дождливой. В связи с чем дороги города нуждались в мойке, на которую ушло порядка 44 тыс. кубометров воды и 546 литров специального моющего шампуня. 

К тому же, во вторник, 11 мая, петербургские магистрали моют, чистят и подметают порядка 607 единиц техники 1092 работника дорожных организаций. А за территориями зелёных насаждений ухаживают 929 специалистов садово-парковых хозяйств и 258 спецмашин. 

В комитете также напоминают, что за работой уборочной техники можно следить в режиме-онлайн. 

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды

Фото: gov.spb.ru

Теги: комитет по благоустрйству, уборка улиц и дорог
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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