После майских праздников с петербургских улиц убрали 1300 кубометров мусора

Для петербуржцев работает круглосуточная Дежурная служба комитета, в которую можно позвонить по вопросам уборки улиц и дорог по телефону: 314-60-13.

С 3 по 10 мая работники дорожных предприятий комитета по благоустройству города убрали с петербургских дорог и улиц порядка 1300 кубометров мусора, а также 2600 тонн смёта. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Отмечается, что ежедневно в уборке дорог и улиц участвовали 980 работников, 500 спецмашин, около 290 дворников и 600 единиц техники.

Напомним, что прошлая неделя в Северной столице выдалась пасмурной и дождливой. В связи с чем дороги города нуждались в мойке, на которую ушло порядка 44 тыс. кубометров воды и 546 литров специального моющего шампуня.

К тому же, во вторник, 11 мая, петербургские магистрали моют, чистят и подметают порядка 607 единиц техники 1092 работника дорожных организаций. А за территориями зелёных насаждений ухаживают 929 специалистов садово-парковых хозяйств и 258 спецмашин.

В комитете также напоминают, что за работой уборочной техники можно следить в режиме-онлайн.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым в рейтинге по качеству городской среды.

Фото: gov.spb.ru