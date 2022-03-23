Местного жителя ранили ножом.

После конфликта в новой Москве один человек оказался в больнице. У пострадавшего медики зафиксировали колото-резаные раны в грудной клетке и на правой голени. Состояние пациента врачи оценили как тяжелое. Об этом журналистам рассказали представители прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Специалистами возбуждено уголовное дело за хулиганское поведение.

По предварительным сведениям, вечером 22 марта между местными жителями на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское произошла ссора. Пострадал один человек. Известно, что 24-летний молодой человек получил ножевое ранение. Сейчас дело изъято из рассмотрения правоохранительными органами по региону. Оно будет находиться на контроле прокуратуры, после чего перейдет в Следственный комитет по столице для дачи процессуальной оценки по части 3 статьи 30 и статьи 05 УК РФ. В настоящее время злоумышленник разыскивается. Его обвиняют в покушении на убийство человека.

СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова.

Фото и видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ