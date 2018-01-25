После карантина в офисах смягчили дресс-код

На внутренних совещаниях в Zoom работники деловые костюмы сменились на футболки.

Пандемия коронавируса ускорила зародившуюся тенденцию об удобной одежде в офисах: деловой дресс-код постепенно размывается.

Эксперты отмечают, что производителям приходится приспосабливаться к тому, что спрос на офисную одежду падает. Несмотря на то, что дресс-код смягчается, он еще полностью не изменился. Так, цветовая палитра остается прежней. К тому же, не все офисы готовы пойти навстречу изменениям, ведь сотрудник – лицо компании, которое может олицетворять серьезность намерений и качество услуг.

Ранее мы писали, что в Петербурге выросло число пустых офисов за полгода.

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