После капремонта в Петербурге открыли библиотеку для слепых и слабовидящих

К читателям библиотеки можно причислить около 11 тысяч слепых и слабовидящих людей.

После капитального ремонта на Петроградской стороне в Петербурге открыли библиотеку для слепых и слабовидящих. Об этом 20 марта рассказал глава комитета по культуре города Константин Сухенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Капремонт продолжался два года.

Пространство на Стрельнинской улице, 11 обладает площадью около 3 тысяч квадратных метров. Внутри – новое оборудование, современная компьютерная техника, организован открытый доступ к фондам и есть тактильные карты в форме зданий городских музеев и памятников.

К читателям библиотеки можно причислить около 11 тысяч слепых и слабовидящих людей, отмечает Сухенко. Однако посещать её могут все жители Петербурга, добавил он.

Ранее мы сообщали о том, что жители дома №50 по улице Марата надеются, что Смольный пойдет навстречу и поможет создать музей, посвященный творческому содружеству русских композиторов, которое сложилось в Петербурге в начале 1860-х годов.

Фото: ВКонтакте / Константин Сухенко