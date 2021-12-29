После капремонта открылось отделение сосудистой хирургии в НИИ им. Джанелидзе

В отделении появились душевые и санузлы с поручнями безопасности для маломобильных петербуржцев.

Во вторник, 18 января, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе после капитального ремонта начало работу отделение сосудистой хирургии. Об этом рассказали в комздраве Петербурга.

На время ремонта пациентов отправили в другие отделения, где их курировали хирурги. Однако при этом проводились, и экстренные, и плановые операции. Теперь, отмечают в комитете, пациенты будут находиться в более комфортных условиях, чем до ремонта.

В отделении появились душевые и санузлы с поручнями безопасности для маломобильных петербуржцев. Кроме этого, в палатах специальные подъемники для людей с ограниченными возможностями.

Ранее в Боткинской больнице на Пискаревском проспекте свободны 15% коронавирусных коек. По словам представителя учреждения, "пока все штатно".

Фото: Piter.tv

