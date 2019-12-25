Петербуржец испугался потери автомобиля и вернул ребенку долг по алиментам

Дорогой кроссовер приставы арестовали прямо на парковке у районного отдела.

Судебные приставы Петербурга добились от местного жителя выплаты долга по алиментам, арестовав его автомобиль. Как рассказали в пресс-службе УФССП, дорогостоящая иномарка была припаркована прямо у районного отдела.

Исполнительное производство ранее возбудили в отношении 36-летнего мужчины, который должен был выплачивать четверть всех своих доходов на содержание несовершеннолетней дочери. Копии исполнительного документа мужчина так и не отнес по месту работы, из-за чего долг перед ребенком вырос до 141 тысяч рублей. Петербуржец не согласился с постановлением пристава о расчете задолженности и приехал разбираться к отделу на личном автомобиле. Отмечается, что иномарка на тот момент была в розыске в рамках исполнительного производства, и кроссовер арестовали и изъяли на месте. Мужчина оставил пререкания и шустро погасил задолженность, дойдя до банка уже пешком. Как только деньги были перечислены, приставы сняли арест с автомобиля.

Забывший маленькую дочь на улице петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

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