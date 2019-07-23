Жильцам дома на Лесной вернули газоснабжение после инцидента с балконом

На газопровод свалилась бетонный пол балкона.

Газопровод не пострадал после демонтажа балкона на Лесном проспекте. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГРО "ПетербургГаз".

Фасадный газопровод обследовали, учетек газа не обнаружили. На данный момент газоснабжение дома осуществляется в штатном режиме.

Напомним, утром 11-го июня на Лесном проспекте, 77 один из балконов оказался под угрозой обрушения. Он был частично разрушен и провисал. В итоге было принято решение демонтировать балкон. Во время работ бетонная плита упала на газопровод. Газоснабжение дома было временно отключено. По предварительной информации, никто не пострадал.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"