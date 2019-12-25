После гибели подростка в Петербурге завели дело о доведении до самоубийства

Ученик 9 класса упал с балкона квартиры на седьмом этаже.

В Петербурге возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 110 – "Доведение до самоубийства". Поводом стала гибель 16-летнего подростка под окнами дома на улице Союза Печатников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел во вторник, 6 октября. Предполагается, что ученик 9 класса выпал с балкона квартиры на седьмом этаже. Тело подростка нашли соседи, он был полностью раздет.

Известно, что мальчик проживал в Петергофе с отцом, генеральным директором одного из ООО. Погибший состоял на учете в ПДН.

Полицейские изъяли из квартиры отпечатки пальцев, биоматериалы, мобильный телефон, системный блок, два планшета и другие улики. Причины, по которым возбудили дело именно по этой статье, не разглашаются.

Ранее мы писали, что из окна дома на 6-ой Красноармейской выпал двухлетний малыш.

Фото: Piter.TV