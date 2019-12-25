Под окнами дома в центре Петербурга нашли тело полностью раздетого подростка

По предварительной информации, юноша выпал из окна.

Днем 6 октября жители исторического центра Петербурга наткнулись на страшную находку. Возле дома на пересечении Английского проспекта и улицы Союза Печатников нашли тело подростка. Молодой человек был полностью раздет. Об этом пишут "Невские Новости".

Погибшим оказался подросток 2004 года рождения. По предварительной информации, он выпал из окна. На месте происшествия лужа крови.

В настоящий момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Соседи говорят, что слышали крик в четыре часа утра.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, выбросившего из окна собственную мать.

Фото: "Невские Новости"